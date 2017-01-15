ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ЯНВАРЯ
15.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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Расплакавшийся Джо Байден стал интернет-мемом
Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.
Катастрофа лайнера А320 Egypt Air могла произойти из-за iPhone
Взорвавшийся iPhone мог стать причиной гибели пассажирского лайнера, разбившегося в прошлом году над Средиземным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
Впавший в кому российский режиссер эвакуирован из Таиланда
Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Пациент отправлен на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении медиков и родственников.
Появились подробности ограбления Ким Кардашьян
Французская газета Journal du Dimanche получила в свое распоряжение стенографический отчет показаний звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.
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