ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ЯНВАРЯ

Президента России Владимира Путина позвали в Мексику, чтобы спасти страну и остановить местное коррумпированное правительство. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Change.org, где размещена соответствующая петиция.Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.Взорвавшийся iPhone мог стать причиной гибели пассажирского лайнера, разбившегося в прошлом году над Средиземным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien.Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Пациент отправлен на родину регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении медиков и родственников.Французская газета Journal du Dimanche получила в свое распоряжение стенографический отчет показаний звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.