ЕГЭ В 2017 ГОДУ

Заявление на сдачу в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно)

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. В заявлении можно указать любое количество предметов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в школу, которую заканчивали, или обратиться в Управление образования. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.

Заявление необходимо подать лично, предъявив паспорт. Также заявление могут подать родители (законные представители) выпускника на основании документа, удостоверяющего их личность.