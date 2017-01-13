ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ЯНВАРЯ

Во время своего выступления в ходе Гайдаровского форума вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Российские контрсанкции могут быть отменены.Финская национальная компания Finnair в пятницу, 13 января, выполнит рейс, который называют «самым страшным в мире». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Рамблер/путешествия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля тема якобы собранного Россией компромата на нового главу США Дональда Трампа закрыта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.Миф о непобедимости американской армии получится развеять Многие сегодня полагают, что армия США непобедима.Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал короткий ролик об ослах, которые выбираются из загона. В подписи к ролику он сравнил животных с технарями и гуманитариями, сообщают Рамблер/новости.