ДЕДУШКА ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА
13.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Анна Тищук
Красноярский столбист Андрей Дидух поразил отдыхающих в Таиланде
69-летний альпинист из Красноярска показал мастер-класс в Таиланде. Об пенсионере, который удивил окружающих, рассказала туристка из Москвы Екатерина Папина в социальных сетях. Ранее она же поведала миру про путешественницу бабу Лену.
Туристка рассказал, что столкнулась с этим «необычным» человеком на пляже Phra Nang. В ходе знакомства выяснилось, что мужчина родом из Красноярска, ему 69 лет, каждую зиму он по 4 месяца живет на Краби, занимается скалолазанием без страховки и преподает йогу.
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