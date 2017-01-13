ДВА ГОДА ЗА ОДНУ ПИЛУ

Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструмента



В дежурную часть обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о краже электропилы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейским мужчина пояснил, что он со своей бригадой проводил ремонтные работы в помещении на Свердлова и обнаружил отсутствие электропилы.

В ходе работы стражи была установлена причастность одного из работников к совершению кражи. Сотрудники полиции выяснили, что 29-летний ранее судимый мужчина по окончанию трудового дня похитил имущество, причинив ущерб на сумму около 3 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителю "попилить" грозит лишение свободы сроком до 2 лет.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск