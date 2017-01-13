В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 16 января

Строительство и ЖКХ, образование, культура и спорт - эти вопросы теперь курирует вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края, железногорец Алексей Кулеш.

Что удалось сделать за два месяца работы в краевом парламенте? Какие приоритеты ставит перед собой депутат Алексей Кулеш и на каком месте в рейтинге приоритетов стоит Железногорск? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаем у депутата Законодательного Собрания лично.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 16 января, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



