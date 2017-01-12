ПРИВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Владимир Путин подарил железногорской пятикласснице свой портрет с автографом
Школьница из 91-гимназии в составе делегации Красноярского края побывала 26 декабря на новогодней елке в Кремле. Влада с 5 лет занимается спортом, имеет первый разряд по художественной гимнастике, участник краевой сборной. Плюс девочка отлично учится. За свои успехи в учебе и спорте она и была награждена поездкой в столицу.
Влада отправила на сайт президента РФ письмо. Ей очень хотелось увидеть на празднике руководителя государства и взять у него автограф на память. Но…
Московские каникулы прошли весело. Кроме новогодней кремлевской елки, дети побывали в Историческом музее и в цирке на проспекте Вернадского. Перед отъездом домой раздался звонок.
- Влада? – услышала девочка мужской голос. – Это Владимир Владимирович.
Мужчина спросил, где она живет, уточнил название улицы и номер дома. История умалчивает, звонил ли сам президент или помощник-тезка из его администрации. Естественно, этого девочка не спросила. Рассказала родителям о телефонном разговоре, но мама и папа не приняли рассказ ребенка всерьез.
Однако спустя две недели,12 января, в 91-ю гимназию приехал Александр Щукин, федеральный инспектор Красноярского края Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе . На четвертом этаже собрали торжественную линейку, где Щукин выполнил поручение Путина - подарил маленькой сибирячке портрет президента с автографом.
Источник: ГиГ
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