А НУ-КА, ДОГОНИ!

На базе «Снежинка» состоится 2-й этап серии лыжных гонок Кубка «Ski 9ka Tour»



Гонка пройдет 15 января классическим стилем. Дистанции 5 км для мужчин и 3 км для женщин.

Регистрация участников - с 9.30 до 10.30 на лыжном стадионе.

Старты начнутся в 11.00. На гонку приглашаются все желающие!

По решению организаторов, 3-й этап гонки намечен на 12 февраля, а 4-й этап - на 14 февраля.

по информации «Молнии»

фото vk.com/ski9tour