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НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

12.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Высокий профессионализм железногорских врачей отмечен наградами
Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев вручил благодарственные письма медикам Клинической больницы №51 ФМБА России.
 
В декабре 2016 года исполнилось 65 лет со дня основания железногорской КБ. Столь знаковой дате была посвящена серия праздничных мероприятий, которая завершилась уже в начале 2017 года награждением лучших специалистов больницы.
 
— Вы выполняете очень важную и ответственную работу — спасаете жизни, сохраняете здоровье железногорцев. При этом ваша работа требует особого подхода, особого набора компетенций, поскольку Железногорск – город атомщиков. С честью справляться с этой задачей вам помогает современное высокотехнологичное оборудование и передовые методики лечения, но главное - опыт и уровень мастерства врачевания,  — сказал Вадим Викторович в приветственном слове. —  В сложных случаях вы действуете на высоком профессиональном уровне. Огромное вам за это спасибо!
 
Поздравления с юбилеем и награды за труд железногорские медики приняли в этот день от депутата Законодательного собрания Красноярского края, генерального директора ГХК Петра Гаврилова, а также руководителей и представителей различных ключевых учреждений и структур города.
 
Отметим, что многотысячному Железногорску медицинскую помощь оказывает 2,3 тысячи специалистов Клинической больницы №51. Прием ведется по 27 специальностям. В среднем один житель ЗАТО г.Железногорск посещает поликлинику более 14 раз в год. Отделение скорой медпомощи совершает более 30 тысяч вызовов в год,сообщает муниципальный портал.



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