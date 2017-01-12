НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Высокий профессионализм железногорских врачей отмечен наградами

Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев вручил благодарственные письма медикам Клинической больницы №51 ФМБА России.



В декабре 2016 года исполнилось 65 лет со дня основания железногорской КБ. Столь знаковой дате была посвящена серия праздничных мероприятий, которая завершилась уже в начале 2017 года награждением лучших специалистов больницы.



— Вы выполняете очень важную и ответственную работу — спасаете жизни, сохраняете здоровье железногорцев. При этом ваша работа требует особого подхода, особого набора компетенций, поскольку Железногорск – город атомщиков. С честью справляться с этой задачей вам помогает современное высокотехнологичное оборудование и передовые методики лечения, но главное - опыт и уровень мастерства врачевания, — сказал Вадим Викторович в приветственном слове. — В сложных случаях вы действуете на высоком профессиональном уровне. Огромное вам за это спасибо!



Поздравления с юбилеем и награды за труд железногорские медики приняли в этот день от депутата Законодательного собрания Красноярского края, генерального директора ГХК Петра Гаврилова, а также руководителей и представителей различных ключевых учреждений и структур города.



Отметим, что многотысячному Железногорску медицинскую помощь оказывает 2,3 тысячи специалистов Клинической больницы №51. Прием ведется по 27 специальностям. В среднем один житель ЗАТО г.Железногорск посещает поликлинику более 14 раз в год. Отделение скорой медпомощи совершает более 30 тысяч вызовов в год,сообщает муниципальный портал.



