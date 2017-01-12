ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ
Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры
В современной России праздник учрежден президентом в 1996 году. А 295 лет назад - 12 января 1722 года - Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. С тех пор прошло не одно столетие. И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека, защита законных интересов государства.
12 января в свой профессиональный праздник работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе ведомственные награды.
Со словами благодарности за ответственность в работе и поздравлениями обратился прокурор ЗАТО Железногорск, старший советник юстиции Олег Николаевич Пугач.
«Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником, который является еще одним поводом, чтобы сказать спасибо, за выбор этой трудной профессии. Пусть у вас на работе будет как можно меньше трудностей, больше положительных моментов и побед. Всех с Днем Прокуратуры!
Особая благодарность ветеранам прокуратуры. Спасибо за долгие годы беззаветного служения закону. Могу заверить, что молодые сотрудники прокуратуры продолжают с честью нести нашу службу в современных, не менее сложных условиях».
В 2016 году сотрудники прокуратуры ЗАТО г.Железногорск добились значительного роста показателей в работе. Выявлено 1709 нарушений закона, 109 протестов на незаконные правовые акты, направлено исковых заявлений в суд - 424, внесено 190 представлений, 73 лица привлечено к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел.
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