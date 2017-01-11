РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 ЯНВАРЯ
11.01.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
• 295 лет службы Ока Государева
• Грипп не дошёл до ЗАТО
• ИСС создаёт новые спутники
• Напомним детям о ПДД
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ВСУ подтвердили захват новых позиций под Дебальцево
Спикер министерства обороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник подтвердил появившиеся накануне сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге.
Тиллерсон: действия России в Крыму требовали силового ответа
Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в формируемой администрации, выступил с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.
Очевидец рассказал о штурме «реабилитационного центра» в Москве
Один из очевидцев штурма московской квартиры на Кировоградской улице, где удерживали группу наркоманов, рассказал о происшествии.
Истребители Су-27 перехватили американский самолет-разведчик
Американский самолет-разведчик RC-135W был перехвачен у границ России вблизи Калининградской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
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