ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ЯНВАРЯ

Перед зданием посольства России в Тегеране прошла акция против российской политики в ближневосточном регионе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu. Fun?railles de #Rafsanjani ? T?h?ran.Спикер министерства обороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник подтвердил появившиеся накануне сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге.Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в формируемой администрации, выступил с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.Один из очевидцев штурма московской квартиры на Кировоградской улице, где удерживали группу наркоманов, рассказал о происшествии.Американский самолет-разведчик RC-135W был перехвачен у границ России вблизи Калининградской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».