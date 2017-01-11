СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Железногорские полицейские напомнили о возможности добровольной дактилоскопии
Наличие в базе данных полиции отпечатков пальцев человека может помочь в установлении его личности.
Это в свою очередь может пригодиться не только при несчастных случаях – пожарах, автомобильных авариях, землетрясениях, но и в случаях, когда человек потерял память или попал в больницу без сознания. Установить личность такого гражданина полицейские смогут в короткие сроки и своевременно сообщить о случившемся его родственникам.
В добровольной дактилоскопии есть еще один ощутимый плюс – в случае утери паспорта, личность человека без труда установят по отпечаткам пальцев.
Воспользоваться услугой дактилоскопической регистрации может любой человек, услуга абсолютно бесплатна. Для этого нужно написать заявление в любом отделении полиции по месту жительства в произвольной форме. Или заполнить специальную форму на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
Дактилоскопическая информация строго конфиденциальна, и никто, кроме ограниченного круга сотрудников полиции, не имеет к ней доступ.
По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону дежурной части: 8 (3919) 74-58-58 или 02.
по информации сайта железногорск.24.мвд.рф
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Перед зданием посольства России в Тегеране прошла акция против российской политики в ближневосточном регионе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu. Fun?railles de #Rafsanjani ? T?h?ran.
ВСУ подтвердили захват новых позиций под Дебальцево
Спикер министерства обороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник подтвердил появившиеся накануне сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге.
Тиллерсон: действия России в Крыму требовали силового ответа
Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в формируемой администрации, выступил с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.
Очевидец рассказал о штурме «реабилитационного центра» в Москве
Один из очевидцев штурма московской квартиры на Кировоградской улице, где удерживали группу наркоманов, рассказал о происшествии.
Истребители Су-27 перехватили американский самолет-разведчик
Американский самолет-разведчик RC-135W был перехвачен у границ России вблизи Калининградской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...
Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....
Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...