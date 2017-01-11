СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Железногорские полицейские напомнили о возможности добровольной дактилоскопии



Наличие в базе данных полиции отпечатков пальцев человека может помочь в установлении его личности.



Это в свою очередь может пригодиться не только при несчастных случаях – пожарах, автомобильных авариях, землетрясениях, но и в случаях, когда человек потерял память или попал в больницу без сознания. Установить личность такого гражданина полицейские смогут в короткие сроки и своевременно сообщить о случившемся его родственникам.



В добровольной дактилоскопии есть еще один ощутимый плюс – в случае утери паспорта, личность человека без труда установят по отпечаткам пальцев.



Воспользоваться услугой дактилоскопической регистрации может любой человек, услуга абсолютно бесплатна. Для этого нужно написать заявление в любом отделении полиции по месту жительства в произвольной форме. Или заполнить специальную форму на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».



Дактилоскопическая информация строго конфиденциальна, и никто, кроме ограниченного круга сотрудников полиции, не имеет к ней доступ.



По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону дежурной части: 8 (3919) 74-58-58 или 02.

по информации сайта железногорск.24.мвд.рф