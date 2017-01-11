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11.01.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские напомнили о возможности добровольной дактилоскопии
КОМУ ПЕРЕЙДЕТ МАНДАТ?

КОМУ ПЕРЕЙДЕТ МАНДАТ?
11.01.17 | Главные темы / Cобытия / Политика
Народный парламентарий, член партии "Яблоко" Геннадий Баховцев отказался от
ВПЕРЕД - НА ОРБИТУ!

ВПЕРЕД - НА ОРБИТУ!
11.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске начнут создавать новые космические аппараты

КОМУ ПЕРЕЙДЕТ МАНДАТ?

11.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Политика | Автор: Галина Процкая

КОМУ ПЕРЕЙДЕТ МАНДАТ?

Народный парламентарий Геннадий Баховцев отказался от депутатства

Геннадий Баховцев, экс-мэр Железногорска, депутат Совета от партии «Яблоко», написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Оно поступило в аппарат Совета 9 января.

Причина такого шага - состояние здоровья Геннадия Яковлевича. Сейчас местные политики решают, кому из партийного списка передать освобождающийся мандат, сообщает ГиГ.



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