КОМУ ПЕРЕЙДЕТ МАНДАТ?
11.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Политика | Автор: Галина Процкая
Народный парламентарий Геннадий Баховцев отказался от депутатства
Геннадий Баховцев, экс-мэр Железногорска, депутат Совета от партии «Яблоко», написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Оно поступило в аппарат Совета 9 января.
Причина такого шага - состояние здоровья Геннадия Яковлевича. Сейчас местные политики решают, кому из партийного списка передать освобождающийся мандат, сообщает ГиГ.
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