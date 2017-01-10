ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ЯНВАРЯ

Фрагменты разбившегося самолета Ту-154 и останки тел погибших найдены на пляже санатория «Бургас» в Сочи, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life. Обломки самолета обнаружили охранники санатория, они вызвали полицейских.2017 год может навсегда изменить Европу В 2017 году должны пройти выборы в Голландии, Франции, Германии и, возможно, в Италии, причем каждое из этих событий может быть очень важным для…Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что появившаяся в СМИ версия о вине второго пилота в крушении Ту-154 «не заслуживает доверия». Об этом сообщают Рамблер/новости.Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков признался еще в 60 убийствах женщин, совершенных с 1992 по 2007 годы.На место задержания стритрейсерши Мары Багдасарян на Николоямской набережной приехала компания ее друзей, с которыми она попыталась сбежать от правоохранителей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.