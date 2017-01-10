САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

История потерявшейся железногорской собачки облетела Интернет и новостные ленты красноярских СМИ

Преданная собака целую неделю просидела на морозе в районе автомастерской в ожидании своих хозяев.

Объявление о страдальце появилось в группе в социальных сетях «ГиГ». «Товарищи, посмотрите внимательно! Этот, в прямом смысле, Хатико лежит и никуда не отходит, на одном и том же месте со 2 января... Может, этот парень - ваш сосед и вы знаете хозяина... Он лежит на сугробе уже неделю и медленно умирает», — обратилась за помощью одна из жительниц города.



Она пояснила, что пыталась увести пса в теплое место, но тот в ответ проявлял агрессию, хотя до этого вел себя спокойно. «Собака не агрессивная, в том плане, что она не кидается на людей, а огрызается, когда сама чувствует опасность», — отметили пытавшиеся подкармливать животное жители.



В этот же день, после размещения объявления, нашелся хозяин этой "потеряшки" и приехал за ней. Оказалось, что пес убежал в новогоднюю ночь, потому что очень испугался фейерверков. «Он был так рад своим хозяевам, что теперь ходит за ними хвостиком!», — радостно сообщила девушка.

Кстати, участники этой "новогодней истории" очень благодарят и владельца автомастерской, принимавшего в судьбе песика самое активное участие.

фото vk.com/gig_26