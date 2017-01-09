ИТОГИ КАНИКУЛ

Новогодние каникулы в Железногорске прошли без серьезных происшествий

Такую оценку дал глава администрации Сергей Пешков, подводя итоги новогодних праздников.

- За праздничные и выходные дни серьёзных происшествий не произошло, в целом новогодние каникулы прошли стабильно и спокойно, - подчеркнул Глава администрации. - Во все праздничные дни было организовано дежурство, созданы аварийные бригады. Были локальные случаи, которые довольно быстро устранялись.

- В течение одного часа всё было восстановлено. Потребитель никакого ухудшения по параметрам теплоснабжения не почувствовал, - сообщил Сергей Пешков. - Теплоснабжение в целом по ЗАТО осуществлялось по графику. С наступлением холодов, 7 января, в работу подключилась котельная №1, тепла ЖТЭЦ было уже недостаточно.



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в результате

6 января было кратковременное отключение котельной в п.Подгорный из-за снижения уровня напряжения.По работе Комбината благоустройства вопросов не возникало, вывоз мусора и уборка улиц осуществлялась по графику.По линии ГЖКУ и ЖКХ в п.Подгорный серьезных происшествий не было. Был порыв водовода в районе Дома быта по ул. Андреева. Порыв устранен, водоснабжение частично переведено на временное. Сегодня проводятся работы по возращению подачи воды на основную схему.На перекрестке улиц Советск– СвердловаДТП был сбит светофор со всей автоматикой. В настоящее время МП «Горэлектросеть» занимается восстановлением. Временные знаки на месте выставлены.По линии общественной безопасности зафиксировано снижение уровня преступности по сравнению с прошлыми аналогичными периодами.

Источник: www.admk26.ru