В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ КИЗЮН
09.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 января
Рождество Христово, Крещение Господне — одни из двунадесятных православных праздников, которые мы отмечаем в январе. Что означает таинство Крещения и к чему призывает Рождество Христово? Об этом и многом другом будем говорить с настоятелем собора Архистратига Михаила, протоиереем о. Анатолием.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в ближайший четверг, 12 января в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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