В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ КИЗЮН

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 января

Рождество Христово, Крещение Господне — одни из двунадесятных православных праздников, которые мы отмечаем в январе. Что означает таинство Крещения и к чему призывает Рождество Христово? Об этом и многом другом будем говорить с настоятелем собора Архистратига Михаила, протоиереем о. Анатолием.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в ближайший четверг, 12 января в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



