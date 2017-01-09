КТО ПОДЖИГАТЕЛИ?

В Железногорске в новогодние каникулы горели автомобили

Два дня подряд в новогодние каникулы на пульт пожарной охраны поступали сообщения о горящих авто.

Звонивший 7 января в 03.12 часов сообщил о горящем автомобиле Volkswagen Passat на ул. Комсомольской, 35 а. У легкового автомобиля огнем были уничтожены пластмассовые и резиновые элементы подкапотного пространства, передние фары, передний бампер, решетка радиатора и передние колеса, повреждено лакокрасочное покрытие крышки капота, два передних крыла, приборная панель в салоне и лобовое стекло. Пострадали и два рядом стоящих автомобиля.

А 8 января в 03.52 час. на ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 загорелся автомобиль Skoda Rapid. В результате, легковушка получила примерно такие же повреждения что и сгоревший Volkswagen Passat. Причины пожара сейчас устанавливаются.