КОПИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ!

Министерство финансов России, а также Центробанк, решили скорректировать пенсионную реформу в стране, сообщает газета «Известия»

Изменения коснутся того пункта документа, согласно которому накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы. До нынешнего реформирования концепции предполагалось, что в том случае если так называемые «молчуны», чьими накоплениями управляет ВЭБ, не станут заявлять о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, их средства все равно автоматически будут преобразованы в баллы. После этого те самые баллы направят в страховую часть.

Теперь же по инициативе министерства, «молчуны» получат возможность выбирать. Так, власти им предоставят возможность дальше копить и выбрать НПФ, либо копить денежные средства в баллах.

Изменения коснутся и налоговых льгот: сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут равноценны для бюджета, но при этом будет использоваться другой способ исчисления льгот.

фото с сайта vkrizis.ru