ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ ЛЮДИ?
Причиной смерти четырех человек в Красноярске, употреблявших алкогольный коктейль «Тайм-аут», могло стать отравлени наркотиками, а не алкоголем
«Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами»,— приводит «РИА Новости» заявление регионального управления Следственного комитета России.
Как сообщает телеканал ТВК, выжившие приятели жертв рассказали, что пили только водку, в отличие от хозяина комнаты общежития и трех других женщин.
Напомним, вчера около 23:00 в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины, которые рапсивали алкогольные напитки, среди которых — коктейль «Тайм-аут».
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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