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ТРАГЕДИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

06.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая

ТРАГЕДИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

Четыре человека скончались в Красноярске после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе следственного комитета. Тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены 5 января вечером в комнате общежития на ул. Гастелло в Кировском районе города.

«Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием «Time Out», который приобрели в павильоне», — рассказали в СУ СК.

В правоохранительных органах уточняют, что еще двое участников застолья, которые не пили неопознанную жидкость, остались живы. По предварительной информации, помимо водки и коктейля употребляли и неизвестную спиртосодержащую жидкость. Бутылки без этикеток с характерным спиртовым запахом при осмотре места трагедии обнаружили следователи. Емкости направлены на экспертизу. На месте тем временем продолжает работать следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек»).
Сейчас устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость, а также другие обстоятельства совершенного преступления.
Источник: sibnovosti.ru



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