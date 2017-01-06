Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ
06.01.17 | Главные темы / Cобытия
6 января православные верующие в России отмечают Рождественский сочельник -
БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
05.01.17 | Главные темы / Cобытия
До конца новогодних праздников в Железногорске будет действоать режим
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!
05.01.17 | Главные темы / Cобытия
Настоятель собора Михаила Архангела митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн
СКОЛЬЗКО И ОПАСНО

СКОЛЬЗКО И ОПАСНО
05.01.17 | Главные темы / Происшествия
Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных
СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
6 января парк культуры приглашает горожан на вечер активного отдыха "Святочные

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

06.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

6 января православные верующие в России отмечают Рождественский сочельник - канун Рождества Христова 

По церковной традиции Рождественским сочельником называют иначе Навечерием этого великого праздника. А слово "сочельник" происходит от названия блюда из вареной пшеницы, или риса, с медом - "сочива". Сочивом было принято угощаться в канун Рождества после появления первой звезды. Традиция поститься «до первой звезды» связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.
В Рождественский сочельник церковь приписывала строгий пост до вечернего богослужения, и в этот день это первая трапеза, которой заканчивается предрождественский пост.

Существует много разных традиций празднования сочельника. Главное — выделить день, предшествующий великому христианскому празднику, подготовиться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. Нужно провести этот день собранно, скромно, без особых развлечений. Ведь это — день подготовки к великому событию!

 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА
21 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В новогоднюю ночь православные верующие смогут принять обет трезвости в Храме Рождества Христова в Красноярске
САЛЮТ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА

САЛЮТ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА
4 января 2015 | Раздел: Cобытия
Для жителей Красноярского края впервые устроят фейерверк в честь великого христианского праздника - Рождества Христова
НАЧАЛСЯ ПОСТ

НАЧАЛСЯ ПОСТ
14 августа 2014 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня православные верующие празднуют Медовый Спас и начало двухнедельного Успенского поста
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
29 ноября 2013 | Раздел: Cобытия
••• 28 ноября у православных верующих начался 40-дневный Рождественский пост

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Спикер конгресса США: Хакеры не виноваты в провале Клинтон
Так называемые российские хакеры не виноваты в поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан.

Капризов установил рекорд для российских хоккеистов
Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один чемпионат мира.

Керри: «Для меня было честью занимать пост госсекретаря»
Госсекретарь США Джон Керри в ходе пресс-конференции заявил, что для него было честью занимать пост госсекретаря. «Для меня было честью занимать пост госсекретаря.

Байден: США ответили на кибератаки тайными операциями
США ответили на приписанные России хакерские атаки не только новыми односторонними санкциями, но и определенными тайными операциями своих спецслужб. Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден.

В Красной Поляне открылось первое казино
В Красной Поляне открылось первое казино. А будет целая игорная зона, и это привлечет туда новых туристов.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (19)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.