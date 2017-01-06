ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

6 января православные верующие в России отмечают Рождественский сочельник - канун Рождества Христова

По церковной традиции Рождественским сочельником называют иначе Навечерием этого великого праздника. А слово "сочельник" происходит от названия блюда из вареной пшеницы, или риса, с медом - "сочива". Сочивом было принято угощаться в канун Рождества после появления первой звезды. Традиция поститься «до первой звезды» связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

В Рождественский сочельник церковь приписывала строгий пост до вечернего богослужения, и в этот день это первая трапеза, которой заканчивается предрождественский пост.

Существует много разных традиций празднования сочельника. Главное — выделить день, предшествующий великому христианскому празднику, подготовиться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. Нужно провести этот день собранно, скромно, без особых развлечений. Ведь это — день подготовки к великому событию!