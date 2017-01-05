Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
05.01.17 | Главные темы / Cобытия
До конца новогодних праздников в Железногорске будет действоать режим
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!
05.01.17 | Главные темы / Cобытия
Настоятель собора Михаила Архангела митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн
СКОЛЬЗКО И ОПАСНО

СКОЛЬЗКО И ОПАСНО
05.01.17 | Главные темы / Происшествия
Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных
СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
6 января парк культуры приглашает горожан на вечер активного отдыха "Святочные
СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон выступил с видеообращением к

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

05.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

До конца новогодних праздников в Железногорске будет действоать режим повышенной готовности

Безопасность жителей и бесперебойная работа всех объектов ЗАТО г. Железногорск - эти особоважные вопросы находятся под постоянным контролем служб, отвечающих за жизнедеятельность города.

На объектах ЖКХ обеспечена пожарная безопасность, проведены инструктажи с работниками, очищены от снега пожарные гидранты и подъемы к ним, прошли контроль все автоматические системы оповещения о пожаре. 

Сотрудники МЧС активно проводят проверки объектов с массовым пребыванием людей. С начала 2017 года на территории ЗАТО не было зафиксировано пожаров от неправильной эксплуатации пиротехнических изделий.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
22 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске с 25 декабря вводится режим повышенной готовности в связи с предстоящими новогодними праздниками
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА
19 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С сегодняшнего дня в Железногорске будут дежурить наряды полиции
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
7 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске установят аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"
СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
13 ноября 2013 | Раздел: Cобытия
••• Ежегодная проверка автоматической системы централизованного оповещения в Железногорске состоится в четверг, 14 ноября

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв
В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk. Сообщается, что взрыв прогремел рядом со зданием суда. По крайней мере трое пострадали. Информация о погибших уточняется.

Нацразведка США представит отчет о «российских хакерах» на следующей неделе
Офис директора национальной разведки США намерен представить общественности несекретную версию доклада о «российских кибератаках» в начале следующей недели, сообщил глава ведомства Джеймс Клэппер.

В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам по Донбассу
Замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев в газете The Wall Street Journal опубликовал ответ на статью украинского миллиардера Виктора Пинчука, который ранее выступил с предложениями по урегулированию в Донбассе и…

В прощальном письме Керри признал, что «перезагрузка» с Россией принесла пользу
Проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы «перезагрузка» в отношениях США и РФ принесла пользу, в частности, в вопросе сокращения вооружений, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сферах общих…

Опубликовано фото подозреваемого в нападении на Мирзаева
Борец ММА Расул Мирзаев опознал одного из напавших на него людей.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (18)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.