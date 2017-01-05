БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

До конца новогодних праздников в Железногорске будет действоать режим повышенной готовности



Безопасность жителей и бесперебойная работа всех объектов ЗАТО г. Железногорск - эти особоважные вопросы находятся под постоянным контролем служб, отвечающих за жизнедеятельность города.



На объектах ЖКХ обеспечена пожарная безопасность, проведены инструктажи с работниками, очищены от снега пожарные гидранты и подъемы к ним, прошли контроль все автоматические системы оповещения о пожаре.

Сотрудники МЧС активно проводят проверки объектов с массовым пребыванием людей. С начала 2017 года на территории ЗАТО не было зафиксировано пожаров от неправильной эксплуатации пиротехнических изделий.