БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
05.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
До конца новогодних праздников в Железногорске будет действоать режим повышенной готовности
Безопасность жителей и бесперебойная работа всех объектов ЗАТО г. Железногорск - эти особоважные вопросы находятся под постоянным контролем служб, отвечающих за жизнедеятельность города.
На объектах ЖКХ обеспечена пожарная безопасность, проведены инструктажи с работниками, очищены от снега пожарные гидранты и подъемы к ним, прошли контроль все автоматические системы оповещения о пожаре.
Сотрудники МЧС активно проводят проверки объектов с массовым пребыванием людей. С начала 2017 года на территории ЗАТО не было зафиксировано пожаров от неправильной эксплуатации пиротехнических изделий.
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