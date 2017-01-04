СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил о необходимости выстраивать с НАТО нормальные отношения.Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую комнаду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает Frankfurter Allgemeine.Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Об этом сообщается в Twitter метро.Новые санкции США против России стали «новогодним подарком» президента Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу, заявил во вторник РИА Новости глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.