ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!
С 1 января в России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию
Увеличение акцизов произошло из-за поправок, внесенных в налоговый кодекс.
В частности, акциз на шампанское (игристые вина) из импортного сырья с 1 января составляет 36 рублей за литр (вырос на 10 рублей), ставка акциза на шампанское из российского винограда вырос на 1 рубль (составляет 14 руб.), акциз на импортные вина увеличился в два раза (с 9 до 18 рублей).
При этом ставка акциза на российские вина не изменилась (5 руб. за литр). Акциз на крепкие алкогольные напитки (более 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей до 523 рублей за литр в году наступившем.
Одновременно изменился и принцип распределения доходов от алкогольных акцизов: теперь регионы будут получать не 50, а 60% этих средств.
Напомним, ранее сообщалось, что за производство и продажу суррогатных алкогольных напитков в России могут ввести уголовную ответственность. В частности, об этом заявлял министр финансов России Антон Силуанов.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На Украине запретили к показу ещё один российский сериал
Об этом сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).
Погибшая в теракте в Стамбуле случайно предсказала свою смерть
Одна из погибших на новогодней вечеринке в Стамбуле случайно предсказала свою смерть. Девушка написала в социальных сетях, что повеселится на вечеринке или умрет.
Украинцам ограничили расчеты наличными
Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать за наличный расчет покупки дороже 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов). Запрет вступит в силу 4 января.
Хабаровчанин погиб во время запуска фейерверка
Житель Хабаровского края погиб при запуске новогоднего фейерверка, сообщает региональный СК. Трагедия произошла ночью 1 января в селе Георгиевка. Местные жители решили зажечь фейерверк, рассчитанный на 10 выстрелов.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...
Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....
Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...