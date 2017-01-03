Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОФИЛАКТИКА НА ЛЬДУ

ПРОФИЛАКТИКА НА ЛЬДУ
03.01.17 | Главные темы / Cобытия
Государственная инспекция по маломерным судам держит на особом контроле места
ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!

ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!
03.01.17 | Главные темы / Cобытия
В России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию
ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ

ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ
03.01.17 | Главные темы / Cобытия
К концу новогодних каникул в Железногорск придут сибирские морозы
ТЕАТР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

ТЕАТР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
03.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
6 января в театре оперетты пройдет праздничный Рождественский концерт 
БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД

БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД
02.01.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске состоялся традиционный карнавальный пробег

ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!

03.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!

С 1 января в России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию

Увеличение акцизов произошло из-за поправок, внесенных в налоговый кодекс.

В частности, акциз на шампанское (игристые вина) из импортного сырья с 1 января составляет 36 рублей за литр (вырос на 10 рублей), ставка акциза на шампанское из российского винограда вырос на 1 рубль (составляет 14 руб.), акциз на импортные вина увеличился в два раза (с 9 до 18 рублей).

При этом ставка акциза на российские вина не изменилась (5 руб. за литр). Акциз на крепкие алкогольные напитки (более 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей до 523 рублей за литр в году наступившем.

Одновременно изменился и принцип распределения доходов от алкогольных акцизов: теперь регионы будут получать не 50, а 60% этих средств.

Напомним, ранее сообщалось, что за производство и продажу суррогатных алкогольных напитков в России могут ввести уголовную ответственность. В частности, об этом заявлял министр финансов России Антон Силуанов.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
АКЦИЗЫ В ПОЛЕТЕ

АКЦИЗЫ В ПОЛЕТЕ
1 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В России c 1 апреля выросли акцизы на бензин и дизельное топливо
«СЛУГИ» ВЫ НАРОДНЫЕ!

«СЛУГИ» ВЫ НАРОДНЫЕ!
26 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Совфед одобрил закон о повышении акцизов на бензин с 1 апреля, сообщает РИА Новости 
БЕНЗИНОВЫЙ СКАЧОК

БЕНЗИНОВЫЙ СКАЧОК
26 августа 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Красноярске в очередной раз подорожал бензин
ВСТАВАЙ НА ПРИКОЛ

ВСТАВАЙ НА ПРИКОЛ
16 сентября 2013 | Раздел: Cобытия
••• В Красноярске в минувшие выходные увеличилась стоимость бензина

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На Украине запретили к показу ещё один российский сериал
Об этом сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).

Погибшая в теракте в Стамбуле случайно предсказала свою смерть
Одна из погибших на новогодней вечеринке в Стамбуле случайно предсказала свою смерть. Девушка написала в социальных сетях, что повеселится на вечеринке или умрет.

Украинцам ограничили расчеты наличными
Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать за наличный расчет покупки дороже 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов). Запрет вступит в силу 4 января.

Хабаровчанин погиб во время запуска фейерверка
Житель Хабаровского края погиб при запуске новогоднего фейерверка, сообщает региональный СК. Трагедия произошла ночью 1 января в селе Георгиевка. Местные жители решили зажечь фейерверк, рассчитанный на 10 выстрелов.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (12)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.