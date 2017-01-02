КОЛЛЕКТОРОВ - К СТЕНКЕ!
02.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
С 1 января в России вступил в силу новый Закон о коллекторах
Документ вводит ряд ограничений при взыскании долгов. В частности, сотрудникам коллекторских агентств запрещается угрожать, запугивать и оказывать другие меры воздействия на должника.
Новый закон также ограничил время на общение коллекторов с должниками — с 8:00 до 22:00 в будние дни, а в выходные — с 9:00 до 20:00. Нарушение закона грозит штрафом от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и приостановкой деятельности на 90 дней. Не внесенным в специальный реестр коллекторским агентствам также грозит штраф от 200 тыс. до 2 млн руб.
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