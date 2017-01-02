БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД

В Железногорске состоялся традиционный новогодний пробег

Вот уже несколько лет подряд местная Федерация бега приглашает горожан встретить первый день Нового года пробежкой.

В соревнованиях приняли участие любители зимнего бега из Красноярска, Сосновоборска, Железногорска. Возрастной состав приверженцев здорового образа жизни - от 8 до 75 лет.

Легкоатлеты, наряженные в веселые карнавальные костюмы, состязались на дистанциях 2 и 10 км. После награждения победителей участники соревнований собрались на чаепитие и обсудили планы железногорской Федерации бега на 2017 год.

Своим восторгом от новогоднего пробега поделились члены клуба "RUNетка" в соцсетях:

"Аххаха, какие же красочные смешные фото получились! Огромное спасибо организаторам забега Федерации бега Железногорска и журналу "Молния" за потрясающие снимки! Традиционный пробег в Железногорске 1 января собрал немало красных шапочек, синих ковбоек, белых косичек, одного нинзя и много веселых улыбок. Мы пробежали 10 км, было супер! Спасибо друзьям, что стащили меня с дивана, на улице здорово!"

фото журнала "Молния"