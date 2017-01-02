МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ ИОАННА КРОНШТАДСКОГО
В железногорском соборе прошел престольный праздник
2 января Православная Церковь празднует день памяти Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
Сегодня утром в нижнем пределе Собора Михаила Архангела, освященного в честь этого особо почитаемого в России Святого, прошло праздничное богослужение. Божественную Литургию возглавил митрофорный протоиерей, настоятель Собора отец Анатолий в сослужении священства местного прихода.
Богослужебные песнопения исполнил хор Собора под руководством регента матушки Татианы. За Литургией было прочитано Евангелие праведному, которое повествует: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14).
После Божественной Литургии был отслужен молебен. Отец Анатолий прочитал молитву Святому Праведному Иоанну Кронштадтскому и прихожане пропели величание. "Святой Праведный Отче Иоанне, моли Бога о нас!"
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