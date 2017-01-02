ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!
Железногорцы примут участие в фестивале зимнего лазания «Рождественские Столбы-2017»
С 5 по 8 января на территории заповедника - под эгидой краевой федерации альпинизма и спортивной школы олимпийского резерва - многочисленные любители скалолазания посоревнуются в пяти видах программы: «хитрушки», «связки», индивидуальное лазание, марафон и многоборье.
Регистрация участников пройдет 5 января с 10:00 до 10:30. Открытие фестиваля состоится на Перевале, затем начнутся соревнования на «хитрушках» (боулдеринг). На 6 января запланированы соревнования связок до 18.00, а в 22.00 начнется массовое восхождение на Первый Столб.
7 января - этап индивидуального лазания (драйтулинг). 8 января развернется увлекательный марафон - участники стартуют от остановки автобусов «Турбаза», а финишируют на Перевале). В последний день спортивного праздника подведут итоги фестиваля и награждят победителей.
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