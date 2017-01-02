Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!

ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!
02.01.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы примут участие в фестивале зимнего лазания "Рождественские
ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские и общественники поздравили с Новым годом
ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!

ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
Певица из Красноярского края Дарья Антонюк стала лучшим голосом страны
ПОДАРОЧЕК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

ПОДАРОЧЕК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
С 1 января 2017 года в России начинает постепенно повышаться пенсионный возраст
С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!

С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым Годом (видео)

ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!

02.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Автор: Галина Процкая

ПОКОРИТЕ ПЕРВЫЙ СТОЛБ!

Железногорцы примут участие в фестивале зимнего лазания «Рождественские Столбы-2017»

С 5 по 8 января на территории заповедника - под эгидой краевой федерации альпинизма и спортивной школы олимпийского резерва - многочисленные любители скалолазания посоревнуются в пяти видах программы: «хитрушки», «связки», индивидуальное лазание, марафон и многоборье.
Регистрация участников пройдет 5 января с 10:00 до 10:30. Открытие фестиваля состоится на Перевале, затем начнутся соревнования на «хитрушках» (боулдеринг). На 6 января запланированы соревнования связок до 18.00, а в 22.00 начнется массовое восхождение на Первый Столб.
7 января - этап индивидуального лазания (драйтулинг). 8 января развернется увлекательный марафон - участники стартуют от остановки автобусов «Турбаза», а финишируют на Перевале). В последний день спортивного праздника подведут итоги фестиваля и награждят победителей. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЛУЧИТЕ ПЕНСИЮ

ПОЛУЧИТЕ ПЕНСИЮ
19 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Изменился график выплаты пенсий
НА СЛАДКОЕ - ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА

НА СЛАДКОЕ - ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
25 марта 2009 | Раздел: Спорт
Железногорские болельщики готовятся к очередному спортивному пиршеству.
СПОРТ-БЛИЦ

СПОРТ-БЛИЦ
19 марта 2009 | Раздел: Спорт
С 18 по 22 марта в Ледовом Дворце спорта «Факел» поселка Подгорный проходят соревнования по хоккею «Золотая шайба».
Краевой лыжный пробег

Краевой лыжный пробег
22 января 2009 | Раздел: Спорт
В субботу, 24 января, в Красноярске, на Ветлужанке, состоится краевой лыжный пробег любителей активного образа жизни, в рамках программы «Движение для здоровья».

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Конгресс не даст Трампу отменить санкции против России
В случае отмены антироссийских санкций Дональд Трамп встретит «решительный» ответ Конгресса, который представит пакет более жестких санкций, заявил член палаты представителей от демократов Адам Шифф телеканалу ABC.

Washington Post исправила статью об атаке хакеров в США
В прежней версии этой статьи содержалась некорректная информация

После убийства поляка в городе Элке вспыхнули беспорядки
В польском городе Элку в Варминско-Мазурском воеводстве произошли массовые беспорядки после убийства местного жителя в кафе. Об этом сообщает агентство PAP.

Определена возможная причина обрушения жилого дома в Казахстане
Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области

Фото: Лучшие из лучших
Женщины-победительницы различных конкурсов 2016 года — в нашем фоторепортаже

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (5)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.