ПОДАРОЧЕК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

В России начинает постепенно повышаться пенсионный возраст госслужащих

С 1 января 2017 года повысили пенсионный возраст для чиновников - государственных гражданских и муниципальных служащих, а также тех, кто занимает федеральные государственные должности, региональные и муниципальные на постоянной основе.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью. Документ предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на государственные выплаты.

Он будет расти ежегодно по полгода, и к 2032 году он составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Кроме того, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе увеличивается до 65 лет.