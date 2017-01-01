Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!

ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
Певица из Красноярского края Дарья Антонюк стала лучшим голосом страны
ПОДАРОЧЕК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

ПОДАРОЧЕК ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
С 1 января 2017 года в России начинает постепенно повышаться пенсионный возраст
С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!

С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!
01.01.17 | Главные темы / Cобытия
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым Годом (видео)
ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!

ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!
31.12.16 | Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия
Поздравление Главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и Главы
НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ

НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
30.12.16 | Главные темы / Cобытия
Маршрут №32 будет начинать работу в 6.05

ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!

01.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!

Певица из Красноярского края стала лучшим голосом страны

Зеленогорская певица Дарья Антонюк победила в телепроекте Первого канала «Голос». Финал состоялся ночью на 31 декабря.

Сибирячке, которая теперь является студенткой школы-студии МХАТ, предстояло соревноваться с Александром Панайотовым, Сардором Милано, Кайратом Примбердиевым.

«Последний рывок! Подключаем силы! Голосуем!» - призывала девушка своих поклонников на личной странице в соцсети. 

Во время финального выступления Дарья Антонюк исполнила песню Without You в версии Мэрайи Кэри и вместе с наставником — его песню «Твой голос», а «песней победителя» стал знаменитый романс «Дорогой длинною». 

В качестве приза 20-летняя певица получила статуэтку «Голоса» и сертификат на 1 миллион рублей. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЛЕ ЧУДЕС

ПОЛЕ ЧУДЕС
18 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорская школьница поразила ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича
НАМ СНОВА ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!

НАМ СНОВА ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
12 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Акции и мероприятия
Объявляем второй конкурс на звание "Лучшего народного ведущего"! 
НАМ ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!

НАМ ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
5 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Акции и мероприятия
Объявляем первый конкурс на звание "Лучшего народного ведущего"!
С ПОБЕДОЙ,

С ПОБЕДОЙ, "ФЕЕРИЯ"!
13 февраля 2013 | Раздел: Спорт / Новости
••• Пара ТСК «Феерия» Денис Матроницкий и Дарья Петунина победила на Чемпионате Красноярского края по спортивным танцам

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Россию нагрянут рождественские морозы
На каникулах россиян ждет настоящая зима. В какие дни остаться дома, а в какие отправиться на прогулку, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Ставки сделаны: как подорожают алкоголь, сигареты и бензин
С 1 января выросли ставки акцизов на целый ряд товаров, в частности — на алкоголь, сигареты и бензин.

Атака на ночной клуб в Стамбуле попала на видео
В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17. ?? #Istanbul Photo de l'assaillant pr?sum?, extrait d'images de vid?o surveillance.

В России вводится новый вид уголовного наказания
Новый вид уголовного наказания — принудительные работы — начнут применять в России с 1 января 2017 год. Он стал еще одной альтернативой лишению свободы.

В Белоруссии повысили пенсионный возраст
Пенсионный возраст повышается в Белоруссии с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОГИБ АЛЕКСАНДР ПОДЪЯВИЛОВ ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (3)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.