ГОЛОС ЗА СИБИРЬЮ!

Певица из Красноярского края стала лучшим голосом страны

Зеленогорская певица Дарья Антонюк победила в телепроекте Первого канала «Голос». Финал состоялся ночью на 31 декабря.



Сибирячке, которая теперь является студенткой школы-студии МХАТ, предстояло соревноваться с Александром Панайотовым, Сардором Милано, Кайратом Примбердиевым.

«Последний рывок! Подключаем силы! Голосуем!» - призывала девушка своих поклонников на личной странице в соцсети.

Во время финального выступления Дарья Антонюк исполнила песню Without You в версии Мэрайи Кэри и вместе с наставником — его песню «Твой голос», а «песней победителя» стал знаменитый романс «Дорогой длинною».

В качестве приза 20-летняя певица получила статуэтку «Голоса» и сертификат на 1 миллион рублей.