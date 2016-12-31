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ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!

31.12.16 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые железногорцы! Дорогие друзья!
 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
 
Это самые добрые, любимые и долгожданные праздники. Они объединяют людей, собирая родных и близких у семейного очага, наполняя наши сердца светлой радостью, ощущением чуда и надеждой на лучшее.
 
Но расставаться с 2016-ым все же чуточку грустно. За этот год судьба подарила нам встречи с огромным количеством интересных людей, за эти 366 дней произошло немало ярких событий, большинство из которых останутся  приятными воспоминаниями. Уверены,  следующий год будет для Железногорска, где живут талантливые, мужественные, доброжелательные и открытые люди, не менее знаменательным.
 
Пусть Новый год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями! Пусть подарит железногорцам именно те подарки, о которых они мечтают, пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие!
 
С наступающим!



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новогодняя музыка #1
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