ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!
Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Новым годом и Рождеством!
Уважаемые железногорцы! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Это самые добрые, любимые и долгожданные праздники. Они объединяют людей, собирая родных и близких у семейного очага, наполняя наши сердца светлой радостью, ощущением чуда и надеждой на лучшее.
Но расставаться с 2016-ым все же чуточку грустно. За этот год судьба подарила нам встречи с огромным количеством интересных людей, за эти 366 дней произошло немало ярких событий, большинство из которых останутся приятными воспоминаниями. Уверены, следующий год будет для Железногорска, где живут талантливые, мужественные, доброжелательные и открытые люди, не менее знаменательным.
Пусть Новый год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями! Пусть подарит железногорцам именно те подарки, о которых они мечтают, пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие!
С наступающим!
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