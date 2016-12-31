ГОРОЖАНЕ, С НАСТУПАЮЩИМ!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Новым годом и Рождеством!



Уважаемые железногорцы! Дорогие друзья!



От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



Это самые добрые, любимые и долгожданные праздники. Они объединяют людей, собирая родных и близких у семейного очага, наполняя наши сердца светлой радостью, ощущением чуда и надеждой на лучшее.



Но расставаться с 2016-ым все же чуточку грустно. За этот год судьба подарила нам встречи с огромным количеством интересных людей, за эти 366 дней произошло немало ярких событий, большинство из которых останутся приятными воспоминаниями. Уверены, следующий год будет для Железногорска, где живут талантливые, мужественные, доброжелательные и открытые люди, не менее знаменательным.



Пусть Новый год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями! Пусть подарит железногорцам именно те подарки, о которых они мечтают, пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие!



С наступающим!