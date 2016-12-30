ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 29 ДЕКАБРЯ
30.12.16 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
горожаненг, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
горажанин, в новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
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Города в Восточной Сибири, которые находятся в зоне вечной мерзлоты, могут разрушиться к 2050 году.
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Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
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