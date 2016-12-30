НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ

Маршрут №32 будет начинать работу в 6.05

В целях повышения качества услуг и по многочисленным обращениям горожан первый рейс маршрута №32 с 1 января будет начинать свое движение в 6:05 от клуба «Юность» п.Первомайский.

Схема движения автобуса: ДК «Юность» - ул. Таежная - ул. Толстого - ул. Южная - ул. Матросова - ул. Красноярская - ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Ленина.

Последующие рейсы будут осуществляться по обычному расписанию.

Напомним, с 1 января изменится схема движения маршрута №119. Автобусы будут работать по следующему маршруту: ТЭА – ул. Красноярская – ул. Енисейская – КПП-1 и далее до г. Сосновоборск без движения через п.Первомайский, пр.Курчатова и Ленинградский.