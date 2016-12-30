НАС ПОСЧИТАЛИ

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Рождаемость в Железногорске в 2016 году чуть снизилась

В 2016 году железногорский территориальный отдел агентства ЗАГС на 30 декабря зарегистрировал 1042 ребенка. Рождаемость в прошлом году была чуть выше – 1118 ребенка. Но, тем не менее, начиная с 2012 года, территория показывает положительную тенденцию рождаемости детей свыше 1000 человек в год. «Держать этот уровень очень важно для нашего города», - говорит руководитель территориального отдела агентства ЗАГС Татьяна Пидстрела.

Подводя итоги 2016 года можно сказать, что даже при этих оптимистических показателях смертность в нашем городе продолжает превышать естественный прирост. В 2016 году в мир иной ушли 1235 человек.

Високосный год сказался на браках. Желающих заключить семейный союз оказалось меньше - 626 пары, относительно прошлого года, когда свадьбу сыграли 714 пар. Количество разводов сократилось с 539 до 442 случаев. Причины расторжения брачных уз разные. Как отмечают работники ЗАГС, в основном - это нежелание идти на уступки друг другу, несерьезный подход к семейной жизни, долгие гражданские отношения.

В наступающем году руководитель железногорского ЗАГСА Татьяна Леонидовна Пидстрела пожелала жителям города счастья и любви и прибавления в семье.

Фото:vkuznecke.ru