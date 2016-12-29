Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
БОЯРЫШНИКА НЕТ!

БОЯРЫШНИКА НЕТ!
29.12.16 | Главные темы / Cобытия
Полиция Железногорска провела рейд по торговым точкам
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГНИ

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГНИ
29.12.16 | Главные темы / Cобытия
27 антенных систем ЦКС «Железногорск» будут подсвечены
ВРЕМЯ САЛЮТА

ВРЕМЯ САЛЮТА
29.12.16 | Главные темы / Cобытия
Салют в новогоднюю ночь начнется в два часа ночи
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
29.12.16 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 29 декабря
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ
28.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 29 декабря представляет Анна Тищук

РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 ДЕКАБРЯ

29.12.16 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 ДЕКАБРЯ
В программе - глава администрации ЗАТО Железногорск СЕРГЕЙ ПЕШКОВ


Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
15 сентября 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
 В программе - глава администрации ЗАТО Железногорск СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 ИЮНЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 ИЮНЯ
9 июня 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
 В программе - глава администрации ЗАТО Железногорск СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
ПЕШКОВ ВЫИГРАЛ

ПЕШКОВ ВЫИГРАЛ
23 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сергей Пешков вновь возглавил администрацию ЗАТО г.Железногорск 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
28 декабря 2010 | Раздел: Cобытия
••• 30 декабря в 13-20 в прямом эфире на вопросы радиослушателей ответит глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков. Свои вопросы оставляйте на нашем сайте!  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

«Особая ситуация» на борту Ту-154 развивалась всего 10 секунд
По словам начальника Службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Байнетова, «особая ситуация» на борту Ту-154 развивалась около десяти секунд, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Дагестане членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

На Керченской переправе произошла авария
В четверг, 29 декабря, около 8.20 на Керченской паромной переправе в порту «Кавказ» столкнулись железнодорожный паром «Анненков» и автопаром «Елена», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Катастрофа Ту-154: комиссия рассматривает около семи версий
Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий крушения воздушного судна.

Россию могут отключить от мирового интернета
Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT. Комментируя проект…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОГИБ АЛЕКСАНДР ПОДЪЯВИЛОВ ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Декабрь 2016 (163)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Июль 2016 (165)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.