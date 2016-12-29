БОЯРЫШНИКА НЕТ!

Полиция Железногорска провела рейд по торговым точкам

Вчера сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Николаем Селезневым и корреспондентом радио «Спектр-26» провели рейд по выявлению незаконной розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

Проверили 6 объектов торговли, но фактов присутствия в продаже спиртосодержащей непищевой продукции не выявлено. Продавцы и владельцы торговых точек сняли запрещенный товар с полок.

В течение года полицейские проводили работу по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Выявлено и пресечено 42 административных правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукцией, по которым составлено 32 административных протокола, изъято около 500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Наложено штрафов на сумму более 130 тысяч рублей. Торговля велась как в магазинах, так и в гаражах, жилых квартирах и иных помещениях.

Полиция обращается к жителям города с просьбой сообщать о фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции, такой как «Витосепт», «Боярышник» и другие, а также при нарушении антиалкогольного законодательства сообщать по телефону: 76-58-58 или 02.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск