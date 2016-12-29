ВРЕМЯ САЛЮТА

Салют в новогоднюю ночь начнется в два часа ночи

В ночь с 31 декабря на 1 января в два часа в небе над Железногорском засверкает праздничный фейерверк. Салют в честь нового года запустят с площадки запасного поля у стадиона «Труд».

Небо над Железногорском озарят 500 залпов. Фейерверк будет длиться почти восемь минут.

Отметим, что в связи с праздничными мероприятиями, временно будет ограничено движение транспортных средств на участке дороги ул.Парковой (от ул.Свердлова до Центрального рынка) с 22:00 31декабря до 6:00 1 января.

Фото: Владимир Синенко