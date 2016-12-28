ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-«Здесь будет город-сад!» Вадим Медведев огласил, как будет выглядеть Железногорск в 2017 году.

-«Двенадцать событий уходящего года» Что произошло в Железногорске и хорошего, и плохого?

-А так же очень важная информация именно в этом номере:

Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники,

когда и где можно будет получить 5000 рублей пенсионерам,

как будет работать ЗАГС, и как будут ходить автобусы?

Читайте газету "Город и Горожане"