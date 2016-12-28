В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 29 декабря
Каким стал уходящий год для Железногорска? С какими трудностями столкнулись, и каких успехов добились? Как поддерживает администрация муниципальные предприятия города в экономически сложное время? Что планируется сделать в рамках бюджета 2017 года для улучшения жизни в ЗАТО?
Об этом будем говорить с главой администрации ЗАТО Железногорск Сергеем Пешковым в «Открытой студии», в прямом эфире на канале Мир-24 (9 кнопка) в сетях ГТС в четверг, 29 декабря, в 12.30 часов.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 12.30
По городскому радио программа прозвучит в записи в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы Сергею Пешкову по телефону 766-200, а также присылайте на сайт «Свежее телевидение».
Повтор телеверсии смотрите на телеканале «Мир — 24» в 20.20
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