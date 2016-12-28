НАВЕКИ С ГАЗЕТОЙ!

Завтра, 29 декабря, в администрации на втором этаже откроется выставка работ Александра Власова, бессменного фотографа газеты «Город и горожане»



Известному городскому фотокорреспонденту на днях исполнилось 60 лет. Для экспозиции выставки коллектив редакции выбрал несколько десятков работ Александра Власова за последние пять лет. Все они публиковались на страницах газеты или на сайте «ГиГ» и могут оказаться знакомыми для железногорцев.

На портале "ГиГ" журналисты написали много теплых слов в адрес своего коллеги и пригласили на выставку:



Приглашаем железногорцев познакомиться с творчеством нашего фотографа. А нашему Александру Анатольевичу желаем крепкого здоровья и творческого вдохновения!





