РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ДЕКАБРЯ

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин заявил, что России необходимо восстановить гуманитарное сотрудничество с Украиной. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Парламентскую газету».В ближайшие дни в Москве и области ожидаются скачки атмосферного давления. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе с помощью СМИ, интернета и ультранационалистов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Deutsche Welle.Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко заявил, что экипаж самолета Ту-154 не виноват в крушении воздушного судна, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА…Сегодня профессиональный праздник всех спасателей России. Мужество и самоотдача представителей МЧС постоянно вызывают у простых граждан восхищение. Конечно, далеко не каждый может быть профессиональным спасателем.