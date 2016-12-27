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27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Автоинспекторы вводят беспрецедентные меры безопасности по перевозке детей
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 декабря представляет Анна Тищук
ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
В городе приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник
НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ

НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
В праздничные дни изменится расписание работы маршрутов МП ПАТП

РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ДЕКАБРЯ

27.12.16 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ДЕКАБРЯ
 День спасателя
 Мошенники не дремлют
 В борьбе за чистый город
 Прекращена продажа боярышника


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Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
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