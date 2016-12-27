НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА

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27.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина
Автоинспекторы вводят беспрецедентные меры безопасности по перевозке детей
Железногорские инспекторы ДПС усиливают контроль за безопасностью детей в транспорте. Особое внимание будет уделено загородным направлениям. При отсутствии в автомобиле детского удерживающего устройства сотрудники Госавтоинспекции предложат вернуться в город, приобрести средство защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам.
В противном случае правонарушителя ждет повторный штраф.
«Мы предполагаем, какое недовольство со стороны водителей вызовут данные меры. Однако, мы вынуждены прибегнуть к ним, чтобы спасти жизнь и здоровье детей», - отметил командир отдельной роты ДПС Владислав Царев.
Фото:Kayrosblog.ru
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