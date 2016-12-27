ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ
27.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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горажанин, в новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
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Эксперт поставил под сомнение показания очевидца катастрофы Ту-154
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Эксперт в авиационной отрасли, опрошенный Рамблер/новостями, подверг сомнению показания очевидца крушения Ту-154. По мнению эксперта, очевидец вряд ли мог отчетливо разглядеть самолет в небе.
Очевидец рассказал о «странном положении» Ту-154 перед крушением
Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент авиакатастрофы на катере в акватории Сочи, рассказал, что самолет Ту-154 быстро снижался к поверхности воды, будто собирался совершить посадку, сообщают Рамблер/новости…
В России хотят возродить колхозы
В Госдуме рассмотрят возможность создания предприятий коллективного хозяйства. Согласно предложенному депутатом Валерием Рашкиным законопроекту, современные колхозы можно организовать за счёт государственно-частного партнёрства.
Ранивший полицейских стрелок покончил с собой
Скрывавшийся в квартире на западе Москвы стрелок покончил с собой, захваченная им в заложники женщина освобождена, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Генпрокуратура заинтересовалась Рынски
Генпрокуратура проверит пост журналистки Божены Рынски в Facebook, в котором она высказалась о погибших при крушении Ту-154 журналистах НТВ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
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Приму в дар детские вещи девочкам
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Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...
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Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...