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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ
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ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

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ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

27.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Зимина

ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

Полиция информирует горожан. На 30 дней приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции.

Это связано с Массовыми отравлениями людей, в том числе со смертельными исходами. Постановление принято Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации № 195 от 23.12.2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», которым запрещена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей) сроком на 30 суток.

Нарушителей постановления ждет штраф.

Уважаемые горожане! Если вам известно о торговле спиртосодержащей непищевой продукцией просим сообщить в полицию по телефону 76-58-58 или 02.

 



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