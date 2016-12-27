ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ
Полиция информирует горожан. На 30 дней приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции.
Это связано с Массовыми отравлениями людей, в том числе со смертельными исходами. Постановление принято Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации № 195 от 23.12.2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», которым запрещена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей) сроком на 30 суток.
Нарушителей постановления ждет штраф.
Уважаемые горожане! Если вам известно о торговле спиртосодержащей непищевой продукцией просим сообщить в полицию по телефону 76-58-58 или 02.
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