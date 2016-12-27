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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 декабря представляет Анна Тищук
ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ
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В городе приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник
НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ

НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
В праздничные дни изменится расписание работы маршрутов МП ПАТП
ДОКТОР ЛИЗА ПОМОГАЛА НАШЕМУ ХОСПИСУ

ДОКТОР ЛИЗА ПОМОГАЛА НАШЕМУ ХОСПИСУ
27.12.16 | Главные темы / Cобытия
Доктора Лизу хорошо знал руководитель АНО «Железногорский хоспис»

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

27.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя.

История пожарной охраны в Железногорске начинается со времени основания города. В 1953 году Совет Министров СССР поставил создать на строительстве железных рудников части военизированной пожарной охраны и Управление пожарной охраны для руководства этими частями. Первым начальником подразделения назначили майора Александра Александровича Разина. Сегодня подразделение отвечает всем современным требованиям, имеет на вооружении всю необходимую технику и высококвалифицированных сотрудников. Руководит Специальным управлением федеральной противопожарной службы №2 министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий полковник внутренней службы Владимир Владимирович Дерышев.

«Хотелось бы от себя лично поздравить всех сотрудников Специального управления ФПС №2 МЧС России с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, исполнения задуманных мероприятий. Хотелось бы сказать слова благодарности всем сотрудникам за этот год, год был нелегкий, но интересный. За те мероприятия, в которых они принимали участие достойно, активно, не считаясь с личным временем, поэтому всем желаю в следующем году такого же оптимизма в жизни. Также поздравляю наших коллег – сотрудников Пожарно-спасательной Академии МЧС России и пожелать всем самого наилучшего. Всех с Новым годом!»

В Железногорске 1 сентября 2008 года приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.



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