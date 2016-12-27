ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя.



История пожарной охраны в Железногорске начинается со времени основания города. В 1953 году Совет Министров СССР поставил создать на строительстве железных рудников части военизированной пожарной охраны и Управление пожарной охраны для руководства этими частями. Первым начальником подразделения назначили майора Александра Александровича Разина. Сегодня подразделение отвечает всем современным требованиям, имеет на вооружении всю необходимую технику и высококвалифицированных сотрудников. Руководит Специальным управлением федеральной противопожарной службы №2 министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий полковник внутренней службы Владимир Владимирович Дерышев.

«Хотелось бы от себя лично поздравить всех сотрудников Специального управления ФПС №2 МЧС России с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, исполнения задуманных мероприятий. Хотелось бы сказать слова благодарности всем сотрудникам за этот год, год был нелегкий, но интересный. За те мероприятия, в которых они принимали участие достойно, активно, не считаясь с личным временем, поэтому всем желаю в следующем году такого же оптимизма в жизни. Также поздравляю наших коллег – сотрудников Пожарно-спасательной Академии МЧС России и пожелать всем самого наилучшего. Всех с Новым годом!»

В Железногорске 1 сентября 2008 года приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.