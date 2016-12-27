НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ

В праздничные дни изменится расписание работы маршрутов МП ПАТП

Автобусы маршрута № 189 будут работать по расписанию выходного дня.Автобусы маршрута № 21/28 будут работать— 1 января 2017 года с 13:30, в остальные дни – по расписанию выходного дня.Автобусы маршрута № 119 будут работать— 1 января 2017 года с 12:45, в остальные дни — по обычному расписанию.Автобусы маршрута № 193 будут работать 1, 2, 6, 8 января по обычному расписанию согласно календарю.Автобусы маршрута № 190 будут работать— 1 января 2017 года с 13:15, в остальные дни – по расписанию воскресенья.Автобусы маршрута № 191 будут работать— 1 января 2017 года с 11:20, в остальные дни – по обычному расписанию.Автобусы маршрута № 522 будут работать 1, 6, 7, 8 января по обычному расписанию согласно календарю.Автобусы маршрута № 14 будут работать 31 декабря 2016 года и 7 января 2017 года по обычному расписанию согласно календарю.Автобусы городских маршрутов будут работать по расписанию выходного дня.