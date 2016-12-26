ДОКТОР ЛИЗА ПОМОГАЛА НАШЕМУ ХОСПИСУ

Доктора Лизу хорошо знал руководитель АНО «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев

С врачом паллиативной медицины, общественным деятелем, исполнительным директором фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой руководитель железногоркого хосписа Виктор Стародубцев общался много. Доктор Лиза консультировала его и помогала советами в трудном и сложном деле создания в Железногорске хосписа.

Елизвета Глинка, экипаж, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, их руководитель Валерий Халилов, журналисты "Первого канала", ТК "Звезда", НТВ - всего 92 человека, погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в воскресенье утром.

О докторе Лизе Виктор Стародубцев расскажет завтра в программе радио в 13,20.