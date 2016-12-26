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26.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 27 декабря представляет Анна Тищук
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26.12.16 | Главные темы / Cобытия
Отлова собак не будет
ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
26.12.16 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске прошел праздник «Мы – спортивная семья»
ПОМНИМ, СКОРБИМ...

ПОМНИМ, СКОРБИМ...
26.12.16 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в России объявлен общенациональный день траура по погибшим в
НУ КАК ЖЕ ТАК?

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25.12.16 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
Самолет Ту-154 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Сочи

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ

26.12.16 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров



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